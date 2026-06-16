12日のフィリーズ戦でメジャー初完封を飾ったブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー＝ミルウォーキー（AP＝共同）米大リーグ機構は15日、週間MVP（8〜14日）を発表し、ナ・リーグはともにブルワーズのチョウリオ外野手とミジオロウスキー投手、ア・リーグはツインズのバクストン外野手が選ばれた。チョウリオは6試合で打率4割4分8厘、5本塁打、10打点を記録。ミジオロウスキーは12日のフィリーズ戦で球速168キロをマークし