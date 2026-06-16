16日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台前半で取引された。午前10時現在は前日比08銭円安ドル高の1ドル＝160円20〜21銭。ユーロは12銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円71〜73銭。日銀の金融政策決定会合の結果発表を控え、小幅な値動きとなった。市場では「内田真一副総裁の会見内容に注目が集まっている」（外為ブローカー）との声もあった。