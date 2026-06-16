アメリカ・ニューヨークの国連本部で15日、今年末で任期を終えるグテーレス事務総長の後任選挙をめぐり、5人目の立候補者の公開討論が行われました。国連で15日、グテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が開かれ、5番目に立候補した南米エクアドル出身のエスピノサ元国連総会議長が登壇しました。エスピノサ氏は「国連はいま一度、紛争の予防、調停、早期の対応を最優先の目標とすべきだ。そして再び平和を実現できるように