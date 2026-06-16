ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介（39）が、15日放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。KAT−TUNメンバーになれなかった悔しさを振り返った。STARTO ENTERTAINMENT所属のふぉ〜ゆ〜は、CDデビューしていない異例のグループとして知られる。デビューする同期や後輩を見送ってきた期間は長く、松崎は「僕で言ったら、当時KAT−TUNがデビューする前」と自身について語った。当時について「『シンメ』って言って、