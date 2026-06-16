なぜ覚えたことを、すぐに忘れてしまうのか。下関市立大学教養教職機構の佐々木淳准教授は「忘れてしまうのは努力不足や才能のせいではない。覚え方が間違っているからだ。学校や企業研修などでは“忘却曲線”を出して復習の大切さが説かれるが、その説明のほとんどが誤解ばかりだ」という――。（第1回）※本稿は、佐々木淳『科学的根拠+αで成果を出す 戦略的勉強法』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com