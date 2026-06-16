【モンスター戦を控えた兄・潤人は「いつもどおり」】東京ドームでの激闘からおよそ６週間がすぎた。プロ生活33戦目にして初黒星を喫した中谷潤人は、"モンスター"井上尚弥戦で左眼窩底を骨折。試合後に手術を受け、現在は治癒に向かっている。とはいえ、まだ体を動かすことはできない。マネージャーとして日々のトレーニング、本番の試合、そして私生活でも兄を支える２歳下の弟、龍人に話を聞いた。世界タイトル３階級を制し