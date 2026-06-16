絵本の読み聞かせによる対話は、子どもの考える力や自己表現力が育ちます。脳科学者の成田先生がすすめる、親子で楽しめる本を紹介します。■声の様子や読み方を工夫する。言葉の響きやダジャレを一緒に楽しむ幼稚園に入る頃になると、子どもは言葉を理解し、自分なりに感じ、考える力が育ち始めます。この時期の読書で大切になるのは、物語を通して心が動く経験を重ねることです。「どういうお話だった？」と理解を確かめる必要