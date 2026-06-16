スペイン１部レアル・マドリードが１５日、イングランド・プレミアリーグのチェルシーからスペイン代表ＤＦマルク・ククレリャ（２７）を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は２０３２年６月３０日までの６年間としている。ククレリャはスペイン１部の名門バルセロナの下部組織育ちで、左サイドバックとして活躍。同国１部ヘタフェではＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、その後に移籍したイングランド・プレミア