6月8日、中国の習近平国家主席は7年ぶりに北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と首脳会談を行った。国際政治学者の伊藤隆太さんは「中朝の関係は大きく変化している。習近平氏が満面の笑みで金正恩氏のもとに出向いた背景には、中国を締め上げる三重苦がある。中国は彼らを粗末に扱えなくなった」という――。写真＝AFP PHOTO／KCNA VIA KNS／時事通信フォト2026年6月9日、北朝鮮の金正恩総書記（左）が、中国の習近平国家主席（右）が平