日本代表イレブンに欧州ビッグクラブが熱視線を注いでいる。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日）で強豪オランダと２―２のドローだった森保ジャパンのＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）やＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）ら選手の獲得に欧州クラブが?照準?を合わせており、Ｗ杯後にステップアップするのは間違いなさそうだ。Ｊ１クラブに外国人監督らを送り込んでいる代理人は「ビッグクラブのスカウト