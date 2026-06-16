大賞の水登マヤさん（右）と、友近賞の白木凛さん第２５回女による女のためのＲ―１８文学賞（新潮社主催）は、大賞が水登マヤさん（２７）の「水を得にゆく魚」、タレントの友近さんが選ぶ友近賞が、白木凛さん（３７）の「曇る母へ」に決まった。贈呈式は１日に東京都内で開かれ、２人が喜びを語った。「水を得にゆく魚」は、市役所で働く女性が主人公。住民税を滞納して窓口に来たベトナム人の女性や、叔父の妻でフィリピン