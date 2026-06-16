6月15日、トランプ大統領がイランとの和平合意成立を発表した。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんは「これまでトランプ大統領は繰り返し楽観的な見通しを発信してきた。イラン側の情報を精査するに、それはウソだった。その駆け引きが続く限り、今後も迷走が繰り返される可能性が高い」という――。写真＝iStock.com／Ruma Aktarボールはイラン側にある（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／Ruma Aktar■「合意は近い」