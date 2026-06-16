原田ひ香さん=篠塚ようこ撮影『三千円の使いかた』『財布は踊る』「ランチ酒」シリーズをはじめとした作品で、“食”と“お金”を主なテーマに女性の日常をリアルに描いてきた原田ひ香さん。新刊『＃台所のあるところ』（文藝春秋）は、同じテレビドラマを観ている20〜60代までの女性6人の人生を描いた連作短篇集だ。ドラマのハッシュタグでゆるくつながりながら、それぞれが自分の台所でままならない現実と向き合う本作品について