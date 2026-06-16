ホワイトソックスの秘策…成功した“大谷封じ”ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場したが、2打数無安打2三振に終わり、連続安打は6試合でストップした。その裏には、敵軍が入念に練っていた秘策があったと米記者が伝えた。この試合、ホワイトソックスは5人の投手による継投でリードを守り抜いた。先発は変則左腕のハドソンだったが初回を投げ終えると降板