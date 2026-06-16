なんて冷たくて熱い物語なんだろう。濃い闇がつれてきたような年上の男との、ひと夏の恋。物語の主人公は柏木藤子。会社の昼休みで、目当てのインドカレー屋に入った藤子は、編集者を名乗る男から、一冊の写真集を渡される。写真家の名前は廣瀬全（ひろせぜん）。自分が被写体となったその写真集を、藤子は一度たりとも手に取ろうとしてこなかった。全との間に起きたことを忘れたことなど、一度もなかったのに。そこから、時