女優のユン・ソジョンさんがこの世を去って9年が経った。ユン・ソジョンさんは2017年6月16日、72歳でこの世を去った。【写真】「AV男優じゃない」アスリート死去当時、風邪が悪化して肺炎で入院していたところ、突然の敗血症を併発し、帰らぬ人となった。同年6月20日には、ソウルの劇場街・大学路（テハンノ）にあるマロニエ公園で、多くの俳優仲間や演劇関係者らが集い、最後の別れを告げる演劇人葬の告別式が執り行われた。弔辞