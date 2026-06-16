「この人と末永く付き合いたい」「いずれ結婚したい」と男性が感じる決め手のひとつが、彼女がパートナーとして頼れる女性であるかという点かもしれません。スゴレンの男性読者から寄せられた「デート中、『頼りになる女性だなぁ』と感心した瞬間」へのご意見をご紹介いたします。【１】男同士の飲み会で料理やお酒をテキパキ作ってくれたとき「家デートに友達が合流したときにも裏方に徹してくれると古風ですが彼女を誇りに思う」