【「ハイパーファンクション LBXアキレス」・「ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー」】 6月16日11時～予約開始 10月 発送予定 価格：各3,630円 「ハイパーファンクション LBXアキレス」 BANDAI SPIRTISは、プラモデル「ハイパーファンクション LBXアキレス」および、「ハイパーファンクション LBXジ・エンペラ&#12