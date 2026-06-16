【THE合体 DXダンデヴァイン】 10月 発売予定 価格：29,500円 【MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）】 10月 発売予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、完成品合体トイ「THE合体 DXダンデヴァイン」とプラモデル「MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）」を6月12日より予約受付を開始した。発売は10月を予定して