◆米大リーグカブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板し、５回までで６８球を投げ、４安打無失点、３奪三振の好投で５勝目の権利をつかんだ。中４日で迎えた今季１５試合目の登板。２登板連続で対戦相手はロッキーズだ。３０球団ワーストの２７勝と苦しんでいるロ軍だが、前日１４日（同１５日）はア