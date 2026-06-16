◆米大リーグドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。左膝の炎症から復帰後３試合目。この日からは本拠地に戻ってア・リーグ東地区でヤンキースと首位争いを繰り広げている強豪との３連戦となる。９連戦の最終カードで大谷は２試合ぶりの１５号を狙う。大