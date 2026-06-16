◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組イラン―ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク８５位のニュージーランド代表は同２０位のイラン代表と対戦。前半７分にＭＦジャストが先制ゴールを決めた。ペナルティーエリア内でＦＷウッドの落としから右足を振りぬいた。ニュージーランドは大会の規模拡大に伴い、オセアニアに割り振られた出場枠を順当に手に入れ、１６年ぶり３度目の出場を決めた。ベーズ