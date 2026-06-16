４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１６日放送の同系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。局アナ時代の先輩で総合司会を務める水卜麻美アナと一緒に両手で雲を描く「ＺＩＰ！」ポーズを決めて「うれしい〜！」と笑顔。そしてこの日放送予定の同局系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？」（火曜・後７時）について「今回、久しぶりに（賞金）１０００万