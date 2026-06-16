１５日、中国空間技術研究院を訪れたミンアウンフライン大統領（前列中央）一行。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京6月16日】中国を国賓として訪問しているミャンマーのミンアウンフライン大統領は15日午後、中国航天科技集団傘下の中国空間技術研究院を訪れた。１５日、中国空間技術研究院を訪れたミンアウンフライン大統領（前列中央）一行。（北京＝新華社記者／金立旺）１５日、中国空間技術研究院を訪れたミンアウ