gelato pique cafeから、ブランドの人気ベアモチーフを取り入れた新作グッズコレクションが登場します。2026年6月19日(金)より順次発売されるのは、見ているだけで心が和むマグカップやチャーム、ぬいぐるみの全3アイテム。ピケカフェの人気メニュー「バターとお砂糖のクレープ」をモチーフにした遊び心あふれるデザインも魅力です。おうち時間を彩るアイテムとしてはもちろん、大切な人への