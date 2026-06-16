ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（39）が、15日放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。DOMOTOがくれるお年玉について語った。この日はメンバーの松崎祐介とゲスト出演。「バックについてすごいと思った先輩」を聞かれると、越岡は「DOMOTOのおふたりですね。剛くんと光一君」と堂本剛、堂本光一の名前を挙げ「いつもコンサートにつかせてもらっていたので。ふぉ〜ゆ〜も」と振り返った。2人の性格の違いにつ