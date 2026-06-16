ギグエコノミーの拡大により、プラットフォームを通じて収入を得る個人が急増するなか、税務当局はその所得をどう把握するかという難題に直面しています。米国では「Form 1099」に代表される第三者情報報告制度が所得捕捉の要となってきましたが、ギグワーカーをめぐる制度改正は現場の混乱を招き、思うように進んでいないのが実情です。本稿では、4月末に『トランプ劇場と超富裕層課税増税か、減税か--税制が映し出すアメリカの