米トランプ大統領は11日、イラン側との戦闘終結に向けた交渉が進展したとして、イランへの攻撃について中止を表明。その後日本時間15日午前6時過ぎ、「合意が成立した」と明らかにしました。今週はこれに加え、日米金融政策発表など各国の経済指標が相次いで控えるなか、米ドル／円の動向を左右するカギはいったいどこにあるのでしょうか。マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏が予想します。6月16日〜6月22日の「FX投