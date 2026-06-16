タワマンは成功者の証――そんなイメージを持つ人も少なくないでしょう。高層階から見える景色、洗練された共用施設、そして“成功者”としての誇らしさ。しかし、その住まいが老後には重荷へと変わることもあります。かつて年商3億円の会社を経営し、タワマン暮らしを謳歌していた男性が見栄を手放した先で見つけた、本当の安らぎとは？かつては年商3億円。高層タワマンは「成功者の証」だった「あの頃はすべてが右肩上がりで、こ