発売早々に受注1万台超えを達成！ホンダは2026年5月22日に発売した小型EV（電気自動車）の新型車「Super-ONE（スーパーワン）」について、6月上旬現在で1万1000台の受注を集めたと明らかにしました。新型スーパーワンは、軽商用EV「N-VAN e：（エヌバンイー）」、軽乗用EV「N-ONE e：（エヌワンイー）」に続く、国内向け新世代EVの第三弾モデルです。【動画】超カッコいい！ これがホンダの“小型スポーツカー”「新型スーパー