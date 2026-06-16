＜RBCカナディアンオープン最終日◇14日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞【画像】コーリーの『GOLO 7 S1』のソールデザイン海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会は、トータル17アンダーで36歳のバド・コーリー（米国）がツアー初優勝を挙げた。契約する米国アクシネット社も勝利を称えて使用ギア詳細を紹介。まずは、SG：オフ・ザ・ティで40位以上上げ、マイナスのストロークゲインド（-0.138