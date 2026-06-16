16日午前、大阪府吹田市の名神高速道路でトラックや乗用車など5台が絡む多重事故があり、1人が軽いけがをしました。現場は大阪府吹田市の名神高速道路下り線で、16日午前8時ごろ、事故の関係者から「豊中方面右車線、四輪車が玉突きです」などと110番通報がありました。警察によりますと、トラックや乗用車などあわせて5台が次々と追突したとみられていて、50代の男性が病院に搬送されましたが軽傷だということです。この事故で吹