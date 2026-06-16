【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は15日、ウクライナとモルドバの加盟に向けた本格交渉を開始した。2024年6月に始まった両国の加盟交渉は、六つのクラスター（塊）に分けられた課題の審査開始への手続きがハンガリーの反対で停滞してきたが、同国が先月の政権交代を受けて方針転換し、本格的に動き出した。15日は、EU加盟に向けて最重要かつ最初に検討される、民主主義や法の支配の確立などを含む「第1クラスター」の交渉を