牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう16日午前10時より「シュクメルリ」の販売を開始した。【写真】にんにく香る…「シュクメルリ」値段など商品概要創業60周年を記念して、同店の歴史を変えた伝説のメニュー「シュクメルリ」が、世界中の松屋で同時発売される。「世界のおいしい料理をたくさんの人に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シュクメルリ」は、近年の同店における、定食メニューの充実や、