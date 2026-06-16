13日のホワイトソックス戦で本塁打を放つドジャースの大谷翔平＝シカゴ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は15日、オールスター戦（7月14日・フィラデルフィア）のファン投票の第1回中間発表を行い、ドジャースの大谷翔平がナショナル・リーグ指名打者（DH）部門で116万5133票を集め、両リーグの全部門を通じて最多となった。投票は野手が対象で、25日までの1次投票で各リーグ最多得票の選手は先発出場が決