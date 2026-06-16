タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。番組のロケで女優の南果歩ら豪華メンバーと共演した感想をつづったほか、孫の「すーちゃん」こと寿々ちゃんの微笑ましい姿を明かした。【映像】北斗晶、孫の寿々ちゃん＆新しい家族 愛犬の“ミンミン”「可愛い人だったー」というタイトルでブログを更新した北斗は、この日のロケで「南果歩さんと1日ご一緒させていただきました」と報告。「本物は数段可愛い。大先輩に失礼です