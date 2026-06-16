今季プロ初勝利を挙げ、先発ローテ入りが期待されているヤクルトのドラフト４位・増居翔太投手（２６）＝トヨタ自動車＝。滋賀県内屈指の進学校、彦根東時代に甲子園を大いに沸かせ、プロの注目を集めた秀才左腕。意外にも高校ではプロ入りの選択肢は全くなく、慶大に進学した。その背景を追った。◇◇１７３センチの小柄な左腕の熱投は、当時大きな話題となった。２０１８年３月３１日。春のセンバツ３回戦で彦根東の