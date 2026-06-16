１４日の北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦で左膝を痛めた日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）が試合から一夜明けた１５日、米国の病院で診察を受けた。診断結果はまだ出ていないという。２―２の引き分けだったオランダ戦の後半に左膝を負傷。自らバツ印を出して、無念の形で交代していた。スタジアムからは車椅子で移動し、試合当日にチームとともに、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルに戻っていた。