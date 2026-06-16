北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で強豪オランダと引き分けた日本のＦＷ前田大然（２８＝セルティック）を恩師が絶賛したと、英メディア「ＣＥＬＴＳＡＲＥＨＥＲＥ」が報じた。元オーストラリア代表監督でＪ１横浜Ｍを率いていたアンジェ・ポステコグルー氏はセルティック（スコットランド）監督時代に獲得した前田のパフォーマンスについて「まさにプレスマシンだ」と前線からの守