ＭＬＢ公式サイトは１５日（日本時間１６日）にオールスター戦（７月１４日＝同１５日・フィラデルフィア）のファン投票の第１回中間結果を発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）はナ・リーグのＤＨ部門で１１６万５１３３票を集め、両リーグトップだった。同部門の２位はフィリーズのシュワバーで８２万９票と３０万票以上の差をつけた。シュワバーはリーグトップの２４本塁打と大谷に１０本差をつけているが、４２打点