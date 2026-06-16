北中米Ｗ杯１次リーグＧ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・シアトル）で、２０１８年ロシア大会３位で国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング９位のベルギーは、同２９位のエジプトに１―１で引き分けた。欧州予選を８戦５勝３分けの無敗で通過した強豪はリードされる展開ながらも、勝ち点１を確保。後半２１分に途中投入されたエースＦＷロメル・ルカク（ナポリ）が悪い流れを変える活躍を見せた。Ｗ杯初優勝を目指すベ