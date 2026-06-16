ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニ氏は、サッカー北中米ワールドカップ（Ｗ杯）の警備対策についての会見上で、歌姫テイラー・スウィフトとＮＦＬのトラビス・ケルシーの結婚式を祝福した。米メディア「ページ・シックス」が１５日、報じた。マムダニ市長は１５日の会見で「ニューヨーク市警と州のパートナー機関が、安全な環境を提供できると確信しています」と記者団に語った。さらには「私たちは国内最大の都市です