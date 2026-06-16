北中米Ｗ杯でスペインは１５日（日本時間１６日）、Ｈ組１次リーグ第１戦でカーボベルデと対戦し、０―０でまさかの引き分けに終わった。１８歳ながら今大会の主役候補とされるＦＷラミン・ヤマル（バルセロナ）は、４月に左もも裏を負傷した影響から後半２６分から出場。切り札として投入され勢いをもたらしたが、得点にはつながらなかった。そんなヤマルのＷ杯デビュー戦を、インフルエンサーで恋人のガルシアが米国・アト