今年の春、20代の女性システムエンジニアのAさんは、転職して間もない会社で、納期が迫ったシステム開発案件の対応に追われていた。案件は上司の工程管理の不備も一因となって大幅に遅延した、いわゆる「炎上案件」の状態となっており、Aさんも連日の残業を余儀なくされていた。 仕事のストレスから体調を崩し、土曜日に近所のクリニックを受診したところ、子宮に腫瘍が見つかった。医師からは早期の手術を勧められ、Aさんは急き