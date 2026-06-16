健康のために意識して摂るべき脂肪の種類とは 各種脂肪酸の特徴 実際にどんな脂肪酸があるのか、まとめてみましょう。まず、常温で固体の脂に多く含まれる飽和脂肪酸。ラウリン酸やミリスチン酸は植物性の脂の主成分で、とくにラウリン酸は消化にいい中鎖脂肪酸として注目されています。/p> 一方、動物性の脂の主成分はパルミチン酸やステアリン酸。こちらは体に溜まりやすい長鎖脂肪酸で、摂り過ぎると動脈硬化などのリスク