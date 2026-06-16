社会的・宗教的思想を持った団体に所属したテロリストから近年は個人テロリストが増えている！？その要因とは 近年は個人テロリストが増えている！？ 組織に属さない個人テロリスト 近年は単一の論点に絞ったテロリズムが増加していると述べましたが、それと共に近年のテロの特徴として挙げられるのが、組織に属さずに単独でテロを行う、個人テロリストの存在です。 従来のテロリズムでは、テロの実行犯はなんらかの社会的