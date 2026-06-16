もうすぐ夏至(2026年は6月21日)です。紫外線量は1年の中では夏至前後に最大となります。今日16日は関東など広く梅雨の晴れ間が広がり、強い日差しが降り注ぐでしょう。紫外線対策を万全に。夏至の頃紫外線量が最大に太陽から放射されて地上に達する紫外線の量は、太陽高度や上空のオゾン量、雲やエーロゾル(大気中の浮遊微粒子)などの影響を受けて変化します。なかでも太陽高度は特に大きく影響し、太陽高度が高いほど紫外線量は