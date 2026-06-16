ホルムズ海峡の解放や戦闘終結に向けて、米国とイランは暫定的に合意した。暫定合意の内容はまだ公式に発表されていないが、遅くとも１９日の署名式当日には発表される見通し。 米国がイラン戦争を開始した２月末頃、米国はイランにナタンズ、イスファハン、フォルドゥなどの主要な核施設をすべて解体することや、ウラン濃縮の完全な停止、イランが保有する高濃縮ウランをすべて引き渡すこと、ミサイル開発の制限、ヒズボラ