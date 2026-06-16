6月16日未明に山形県酒田市の住宅に侵入したとして、酒田市に住む57歳の男が逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは自称・酒田市亀ヶ崎3丁目の無職・本間日義容疑者（57）です。警察の調べによりますと、本間容疑者は16日午前1時ごろ、酒田市内の住宅に侵入しましたが、この家に住む60代の男性に見つかり、通報を受けた警察に現行犯逮捕されました。調べに対し、容疑を認めているということです。警察は、家に忍び込んだ