15日にNHK総合で放送されたサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグF組、日本−オランダ戦（午前5時）の平均世帯視聴率は、27・1％（関東地区）だったことが16日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は34.9%（世帯）で、午前6時54分、6時55分。試合終了直後の時間帯だった。また、日本−オランダ戦は午前5時から123分の放送枠。続く午前7時3分から「NHKニュースおはよう日本」などの42分の放送枠でも、世帯平均19